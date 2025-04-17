НАПК выявило нарушений почти на 35 млн грн в декларациях главы Хмельницкой МСЭК Крупы
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения на более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого облсовета, главного врача областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков ранее, по данным ГБР, нашли почти 6 млн долларов наличными.
Источник: НАПК
Дословно: "НАПК выявило нарушения на более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является также главным врачом коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы"".
Детали: По информации НАПК, в декларации Татьяны Крупы за 2022 год после полной проверки обнаружили признаки незаконного обогащения и ложных данных на более 16,5 млн грн.
Согласно данным НАПК, она и ее муж в течение года вывезли из Украины более 38 млн грн в разных валютах, но происхождение 16,4 млн грн не подтверждено документами. Эти деньги не были указаны в декларации.
Во время повторной проверки ее декларации за 2023 год выяснилось, что Крупа не задекларировала денежные активы на 18 млн грн, которыми владеет ее муж.
В НАПК сообщают, что она не могла не знать об этих средствах. Также агентство не нашло подтверждения происхождения денег, которые позже изъяли следователи. Всего в декларации за 2023 год обнаружили неточностей на более 18,3 млн грн.
Кроме этого, во время проверки обнаружили скрытую криптовалюту, которая принадлежит мужу чиновницы.
НАПК уже передало свои выводы в Национальное антикоррупционное бюро.
Предыстория:
- 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
- В ноябре 2024 года Hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
- 20 марта ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и в четвертый раз уменьшил залог.