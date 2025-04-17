НАПК выявило нарушений почти на 35 млн грн в декларациях главы Хмельницкой МСЭК Крупы

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения на более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого облсовета, главного врача областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков ранее, по данным ГБР, нашли почти 6 млн долларов наличными.

Источник: НАПК

Дословно: "НАПК выявило нарушения на более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является также главным врачом коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы"".

Реклама:

Детали: По информации НАПК, в декларации Татьяны Крупы за 2022 год после полной проверки обнаружили признаки незаконного обогащения и ложных данных на более 16,5 млн грн.

Согласно данным НАПК, она и ее муж в течение года вывезли из Украины более 38 млн грн в разных валютах, но происхождение 16,4 млн грн не подтверждено документами. Эти деньги не были указаны в декларации.

Во время повторной проверки ее декларации за 2023 год выяснилось, что Крупа не задекларировала денежные активы на 18 млн грн, которыми владеет ее муж.

РЕКЛАМА:

В НАПК сообщают, что она не могла не знать об этих средствах. Также агентство не нашло подтверждения происхождения денег, которые позже изъяли следователи. Всего в декларации за 2023 год обнаружили неточностей на более 18,3 млн грн.

Кроме этого, во время проверки обнаружили скрытую криптовалюту, которая принадлежит мужу чиновницы.

НАПК уже передало свои выводы в Национальное антикоррупционное бюро.

Предыстория: