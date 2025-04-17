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Зеленський: Є дані розвідки. Росія готується до нових ударів по українській енергетиці

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 16:28
Зеленський: Є дані розвідки. Росія готується до нових ударів по українській енергетиці
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський застерігає, що держава-агресор – Росія – готується до завдання нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Джерело: глава держави на зустрічі з енергетиками, відео, поширене в соцмережах президента

Деталі: Зеленський зазначив, що цю зиму Україні вдалося пройти без блекауту.

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"Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу" – наголосив президент.

Звісно, це не означає, що загрози вже немає, додав він.

Пряма мова: "Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику".

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Що передувало: Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Росія понад 30 разів завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, незважаючи на оголошений режим "енергетичного перемир’я", який діє з 25 березня.

ракетний ударвійнаРосія
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