Зеленський: Є дані розвідки. Росія готується до нових ударів по українській енергетиці

Президент Володимир Зеленський застерігає, що держава-агресор – Росія – готується до завдання нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Джерело: глава держави на зустрічі з енергетиками, відео, поширене в соцмережах президента

Деталі: Зеленський зазначив, що цю зиму Україні вдалося пройти без блекауту.

Реклама:

"Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу" – наголосив президент.

Звісно, це не означає, що загрози вже немає, додав він.

Пряма мова: "Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Росія понад 30 разів завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, незважаючи на оголошений режим "енергетичного перемир’я", який діє з 25 березня.