Зеленский: Есть данные разведки. РФ готовится к новым ударам по украинской энергетике

Президент Владимир Зеленский предостерегает, что государство-агрессор – Россия – готовится к нанесению новых ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Источник: глава государства на встрече с энергетиками, видео, распространенное в соцсетях президента

Детали: Зеленский отметил, что эту зиму Украине удалось пройти без блэкаута.

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"Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему – объединенную, рабочую. И это очень важное достижение нашего народа, именно народа", – подчеркнул президент.

Конечно, это не означает, что угрозы уже нет, добавил он.

Прямая речь: "Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и накануне Пасхи, и после нее – возможны новые удары России. Мы будем и в дальнейшем защищать нашу страну, нашу энергетику".

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Что предшествовало: Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Россия более 30 раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на действующий с 25 марта объявленный режим "энергетического перемирия".