Напад з ножем на журналіста: Макаров дав перші покази поліцейським
Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення особи нападника на виконавчого продюсера "Суспільного" Юрія Макарова.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства
Деталі: За словами міністра вже призначено експертизи, встановлюється особа нападника та ймовірні мотиви скоєного.
Повідомляється, що потерпілий вже надав перші покази поліцейським.
Якщо комусь відома інформація щодо цього нападу, правоохоронці просять повідомити про це поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102.
"Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину", – зазначив Клименко.
Що передувало: 17 квітня стало відомо, що невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера суспільного мовника Юрія Макарова – журналіст перебуває у лікарні.