Напад з ножем на журналіста: Макаров дав перші покази поліцейським

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення особи нападника на виконавчого продюсера "Суспільного" Юрія Макарова.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами міністра вже призначено експертизи, встановлюється особа нападника та ймовірні мотиви скоєного.

Реклама:

Повідомляється, що потерпілий вже надав перші покази поліцейським.

Якщо комусь відома інформація щодо цього нападу, правоохоронці просять повідомити про це поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102.

"Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину", – зазначив Клименко.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 17 квітня стало відомо, що невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера суспільного мовника Юрія Макарова – журналіст перебуває у лікарні.