Нападение с ножом на журналиста: Макаров дал первые показания полицейским

министр Игорь Клименко сообщил, что лично будет контролировать расследование. фото МВД

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления личности нападавшего на исполнительного продюсера "Суспільного" Юрия Макарова.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам министра уже назначены экспертизы, устанавливается личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного.

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Сообщается, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.

Если кому-то известна информация относительно этого нападения, правоохранители просят сообщить об этом полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - отметил Клименко.

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Что предшествовало: 17 апреля стало известно, что неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера общественного вещателя Юрия Макарова - журналист находится в больнице.