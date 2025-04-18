Удар РФ по Миколаєву БпЛА невідомого типу: рятувальники показали наслідки

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на 700 м кв., яка виникла після ворожого обстрілу Миколаєва безпілотником невідомого типу.

Джерело: ДСНС

Деталі: Ввечері 17 квітня ворог завдав удару по Миколаєву ударним дроном, тип якого встановлюється.

Реклама:

Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами.

Через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа набула масштабів 700 кв.м.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Гасіння пожежі складів після ворожої дронової атаки на Миколаїв.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/seoBFzYozL РЕКЛАМА: April 17, 2025

Дослівно ДСНС: "Загалом ліквідовували наслідки 50 вогнеборців, 9 одиниць техніки, в тому числі автодрабина та водовозка".