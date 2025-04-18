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Удар РФ по Миколаєву БпЛА невідомого типу: рятувальники показали наслідки

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 квітня 2025, 00:52
Удар РФ по Миколаєву БпЛА невідомого типу: рятувальники показали наслідки
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на 700 м кв., яка виникла після ворожого обстрілу Миколаєва безпілотником невідомого типу.

Джерело: ДСНС

Деталі: Ввечері 17 квітня ворог завдав удару по Миколаєву ударним дроном, тип якого встановлюється.

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Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами.

Через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа набула масштабів 700 кв.м.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Загалом ліквідовували наслідки 50 вогнеборців, 9 одиниць техніки, в тому числі автодрабина та водовозка".

Миколаївбезпілотникиросійсько-українська війнапожежа
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