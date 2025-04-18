Удар РФ по Миколаєву БпЛА невідомого типу: рятувальники показали наслідки
П'ятниця, 18 квітня 2025, 00:52
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на 700 м кв., яка виникла після ворожого обстрілу Миколаєва безпілотником невідомого типу.
Джерело: ДСНС
Деталі: Ввечері 17 квітня ворог завдав удару по Миколаєву ударним дроном, тип якого встановлюється.
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Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами.
Через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа набула масштабів 700 кв.м.
Гасіння пожежі складів після ворожої дронової атаки на Миколаїв.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/seoBFzYozL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2025РЕКЛАМА:
Дослівно ДСНС: "Загалом ліквідовували наслідки 50 вогнеборців, 9 одиниць техніки, в тому числі автодрабина та водовозка".