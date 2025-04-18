Удар РФ по Николаеву БпЛА неизвестного типа: спасатели показали последствия
Пятница, 18 апреля 2025, 00:52
Пожарные ликвидировали масштабный пожар на 700 м кв., который возник после вражеского обстрела Николаева беспилотником неизвестного типа.
Источник: ГСЧС
Детали: Вечером 17 апреля враг нанес удар по Николаеву ударным дроном, тип которого устанавливается.
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В результате атаки загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.
Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.
Гасіння пожежі складів після ворожої дронової атаки на Миколаїв.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/seoBFzYozL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2025РЕКЛАМА:
Дословно ГСЧС: "В целом ликвидировали последствия 50 пожарных, 9 единиц техники, в том числе автолестница и водовозка".