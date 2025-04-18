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Удар РФ по Николаеву БпЛА неизвестного типа: спасатели показали последствия

Ольга ГлущенкоПятница, 18 апреля 2025, 00:52
Удар РФ по Николаеву БпЛА неизвестного типа: спасатели показали последствия
фото: ГСЧС

Пожарные ликвидировали масштабный пожар на 700 м кв., который возник после вражеского обстрела Николаева беспилотником неизвестного типа.

Источник: ГСЧС

Детали: Вечером 17 апреля враг нанес удар по Николаеву ударным дроном, тип которого устанавливается.

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В результате атаки загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.

Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС
 
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В целом ликвидировали последствия 50 пожарных, 9 единиц техники, в том числе автолестница и водовозка".

Николаевбеспилотникироссийско-украинская войнапожар
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