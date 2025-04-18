Удар РФ по Николаеву БпЛА неизвестного типа: спасатели показали последствия

Пожарные ликвидировали масштабный пожар на 700 м кв., который возник после вражеского обстрела Николаева беспилотником неизвестного типа.

Источник: ГСЧС

Детали: Вечером 17 апреля враг нанес удар по Николаеву ударным дроном, тип которого устанавливается.

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В результате атаки загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.

Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Гасіння пожежі складів після ворожої дронової атаки на Миколаїв.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/seoBFzYozL РЕКЛАМА: April 17, 2025

Дословно ГСЧС: "В целом ликвидировали последствия 50 пожарных, 9 единиц техники, в том числе автолестница и водовозка".