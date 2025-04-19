Померла дитина, поранена внаслідок атаки по Херсону в четвер
Субота, 19 квітня 2025, 08:46
Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні.
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Загалом протягом 18 квітня через агресію РФ 9 людей дістали поранення.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та п’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили ангар, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Нагадаємо: У четвер вранці російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 5 людей, загинув чоловік.
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