Померла дитина, поранена внаслідок атаки по Херсону в четвер

Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні.

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Загалом протягом 18 квітня через агресію РФ 9 людей дістали поранення.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та п’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили ангар, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо: У четвер вранці російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 5 людей, загинув чоловік.