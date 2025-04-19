Умер ребенок, раненный в результате атаки по Херсону в четверг
Суббота, 19 апреля 2025, 08:46
Российский авиаудар по Центральному району Херсона, который произошел 17 апреля, унес жизнь ребенка.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что 16-летний парень, который получил тяжелые ранения, умер в больнице.
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Всего в течение 18 апреля из-за агрессии РФ 9 человек получили ранения.
Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили три многоэтажки и пять частных домов. Также оккупанты повредили ангар, сельхозтехнику и частные автомобили.
Напомним: В четверг утром российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона, в результате чего пострадали 5 человек, погиб человек.