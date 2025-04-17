РФ атакувала авіацією Херсон: серед поранених дитина, загинув чоловік – МВА
Близько 10:30 російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 5 людей, в їх числі 15-річна дитина, загинув чоловік.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова: "Тяжкі поранення отримала дитина 15 років – мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя".
Деталі: Як повідомив Мрочко, внаслідок обстрілу у Херсоні загинув невідомий чоловік, отримавши травми несумісні з життям.
Очільник МВА також зазначив, що поранення внаслідок авіаційного удару отримали двоє чоловіків 1997 і 1966 року народження, вони звернулись до медиків.
Пізніше Мрочко написав в Telegram, що стало відомо про ще двох постраждалих – 56-річного та 63-річного чоловіків.
Нагадаємо:
- Вранці 16 квітня російські війська з авіації та артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей постраждали, серед них – 15-річний підліток.
- Коли згодом начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та рятувальники прибули на місце удару, вони потрапили під артилерійський обстріл.
- Вранці 17 квітня російський дрон атакував карету "швидкої" у Дніпровському районі Херсона, поранивши 65-річного фельдшера та 61-річного водія.