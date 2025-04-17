РФ атакувала авіацією Херсон: серед поранених дитина, загинув чоловік – МВА

Близько 10:30 російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 5 людей, в їх числі 15-річна дитина, загинув чоловік.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "Тяжкі поранення отримала дитина 15 років – мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя".

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Деталі: Як повідомив Мрочко, внаслідок обстрілу у Херсоні загинув невідомий чоловік, отримавши травми несумісні з життям.

Очільник МВА також зазначив, що поранення внаслідок авіаційного удару отримали двоє чоловіків 1997 і 1966 року народження, вони звернулись до медиків.

Пізніше Мрочко написав в Telegram, що стало відомо про ще двох постраждалих – 56-річного та 63-річного чоловіків.

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