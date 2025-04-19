NYP: На следующей неделе в Лондоне могут принять решение о полном прекращении огня

Министр обороны Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев "на 90%" поддерживает мирную инициативу президента Трампа, представленную в Париже Штатами, пишут СМИ.

Источник: высокопоставленный представитель администрации президента США в комментарии New York Post

Детали: Источник издания отмечает, что на следующей неделе в Лондоне планируют принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

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Прямая речь представителя администрации: "Я думаю, часть их (украинского - ред.) беспокойства касается земли... того, что они называют "де-юре" и "де-факто".

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупируют эту землю, но не говорим, что [Украина] навсегда ее отдает. "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] забрали эту землю и мы ее больше не увидим".

Детали: NYP пишет, чтобы посадить Россию за стол переговоров, специальный президентский посланник Стив Уиткофф может предложить Москве "пряник" в виде смягчения санкций - и, возможно, размораживание арестованных активов, сказал чиновник.

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Напомним: Президент США Дональд Трамп утверждал, что до 20 апреля Россия передаст США ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.