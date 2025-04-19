В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими
Суббота, 19 апреля 2025, 15:35
Днем 19 апреля в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" состоялась стычка полиции с представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против ЛГБТ кинофестиваля.
Источник: "Суспільне", соцсети
Детали: СМИ пишут, что протестующих задержали.
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В субботу в кинотеатре проходит первый в Украине фестиваль "квир-кино".
В сети спорили, является ли это событие на Пасху неуместным.
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Обновлено: В столичной полиции УП уточнили, что правоохранители доставили в Подольское управление самых активных участников столкновения 19 апреля для установления их личностей.