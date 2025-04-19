В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими

Днем 19 апреля в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" состоялась стычка полиции с представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против ЛГБТ кинофестиваля.

Источник: "Суспільне", соцсети

Детали: СМИ пишут, что протестующих задержали.

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В субботу в кинотеатре проходит первый в Украине фестиваль "квир-кино".

В сети спорили, является ли это событие на Пасху неуместным.

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Обновлено: В столичной полиции УП уточнили, что правоохранители доставили в Подольское управление самых активных участников столкновения 19 апреля для установления их личностей.