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Зеленський прокоментував "великоднє перемир'я" Путіна

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 17:50
Зеленський прокоментував великоднє перемир'я Путіна
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони.

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Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей".

Що передувало: У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.

ЗеленськийПутін
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