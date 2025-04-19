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Зеленский прокомментировал "пасхальное перемирие" Путина

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 17:50
Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие Путина
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны.

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Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей".

Что предшествовало: В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

ЗеленскийПутин
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