Українські війська просунулися на Бєлгородщині – Зеленський
Субота, 19 квітня 2025, 17:57
Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських сил у Бєлгородській області РФ.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Щойно доповідав головком Олександр Сирський.
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Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції.
На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю".
Що передувало: 7 квітня Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області РФ. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.