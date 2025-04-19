Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Українські війська просунулися на Бєлгородщині – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 17:57
Українські війська просунулися на Бєлгородщині – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських сил у Бєлгородській області РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щойно доповідав головком Олександр Сирський.

Реклама:

Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції.

На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю".

Що передувало: 7 квітня Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області РФ. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.

ЗеленськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоУ Польщі на могилі УПА з’явився напис про терор повстанців "і геноцид проти беззахисного населення"
фото, оновлюєтьсяРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 30 поранених
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Зеленському дуже не сподобалась ідея виходу США з мирних переговорів
Усі новини...
Зеленський
Україна повернула з полону 277 воїнів
Зеленський прокоментував "великоднє перемир'я" Путіна
Зеленський про атаку на Харків: Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати таких ударів
Останні новини
09:15
Трамп анонсував зниження мит для Китаю
09:13
У Резерв+ з’явилася можливість отримувати сповіщення про статус військовозобов’язаного
09:02
ФотоУ Польщі на могилі УПА з’явився напис про терор повстанців "і геноцид проти беззахисного населення"
08:52
Axios: Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне перемир’я, а не "мирний план" Трампа
08:30
фото, оновлюєтьсяРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 30 поранених
08:20
текстЧи загрожує Україні поглиблений антиамериканізм – інтерв'ю з Антоном Грушецьким
08:19
фото Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло
08:09
Reuters: ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ
08:03
На фронті за добу сталося 144 боєзіткнення – Генштаб
07:48
Маск зменшить час роботи на Трампа через падіння прибутків Tesla
Усі новини...
Реклама:
Реклама: