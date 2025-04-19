Українські війська просунулися на Бєлгородщині – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських сил у Бєлгородській області РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щойно доповідав головком Олександр Сирський.

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Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції.

На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю".

Що передувало: 7 квітня Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області РФ. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.