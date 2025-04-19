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Украинские войска продвинулись на Белгородщине – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 17:57
Украинские войска продвинулись на Белгородщине – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил о продвижении украинских сил в Белгородской области РФ.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Только что докладывал главком Александр Сырский.

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Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции.

На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля".

Что предшествовало: 7 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области РФ. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.

ЗеленскийРосcиявойна
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