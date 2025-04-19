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Міноборони заперечило, що Україна "на 90%" підтримує мирну пропозицію США

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 20:41
Міноборони заперечило, що Україна на 90% підтримує мирну пропозицію США
Рустем Умєров, фото Getty Images

Міністерство оборони України заперечує повідомлення New York Post про те, що Київ "на 90% готовий" до мирного плану Дональда Трампа, представленого цього тижня в Парижі.

Джерело: Міноборони у коментарі Sky News

Деталі: У повідомленні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа йдеться про те, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американським чиновникам, що Київ "на 90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

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Але в заяві для Sky News Міністерство оборони України заявило, що воно "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити ніяких "оцінок у відсотках".

Дослівно Міноборони: "У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, в той час як Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі.

За таких умов незрозуміло, як можна обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу.

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Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити, щоб пропозиція про припинення вогню працювала і щоб її можна було надійно контролювати. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами і повністю віддані припиненню цієї війни".

МіноборониУмєров РустемСШАмир
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