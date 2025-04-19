Минобороны опровергло, что Украина "на 90%" поддерживает мирное предложение США

Министерство обороны Украины отрицает информацию New York Post о том, что Киев "на 90% готов" к мирному плану Дональда Трампа, представленному на этой неделе в Париже.

Источник: Минобороны в комментарии Sky News

Детали: В сообщении New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа говорится о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев "на 90%" поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.

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Но в заявлении для Sky News Министерство обороны Украины заявило, что оно "не принимает политических решений" и поэтому не могло делать никаких "оценок в процентах".

Дословно Минобороны: "У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре.

При таких условиях непонятно, как можно обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога.

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Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня работало и чтобы его можно было надежно контролировать. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны".