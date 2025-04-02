Росія скинула майже 50 авіабомб на Сумщину за добу – Зеленський

За останню добу російська армія скинула на Сумську область майже 50 керованих авіабомб, а також завдала ударів дронами по Харкову, Одещині та енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

Пряма мова: "Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб".

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Деталі: Президент зазанчив, що ворог також атакував дронами Харків, Одещину та Сумщину. За словами Зеленського, удари РФ були спрямовані проти об'єктів енергетичної інфраструктури: у Сумській області FPV-дрон влучив у підстанцію, а в Нікополі на Дніпропетровщині артобстріл пошкодив лінію електропередач. Без електропостачання залишилися майже 4 тисячі абонентів.

Президент наголосив, що такі системні обстріли свідчать про зневагу Москви до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів.

Пряма мова: "Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення.

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Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру".

Що передувало:

Від вечора 1 квітня російські окупанти атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 41 дрон вдалося знищити. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

В ніч на 2 квітня ворог атакував Харків дронами "Герань 2". Наразі відомо про 8 травмованих, серед яких – 9-місячне немовля.

Нагадаємо:

У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.

Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.

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