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Росія скинула майже 50 авіабомб на Сумщину за добу – Зеленський

Анастасія ПроцСереда, 2 квітня 2025, 11:28
Росія скинула майже 50 авіабомб на Сумщину за добу – Зеленський
Ілюстративне фото: Getty Images

За останню добу російська армія скинула на Сумську область майже 50 керованих авіабомб, а також завдала ударів дронами по Харкову, Одещині та енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

Пряма мова: "Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб". 

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Деталі: Президент зазанчив, що ворог також атакував дронами Харків, Одещину та Сумщину. За словами Зеленського, удари РФ були спрямовані проти об'єктів енергетичної інфраструктури: у Сумській області FPV-дрон влучив у підстанцію, а в Нікополі на Дніпропетровщині артобстріл пошкодив лінію електропередач. Без електропостачання залишилися майже 4 тисячі абонентів.

Президент наголосив, що такі системні обстріли свідчать про зневагу Москви до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів. 

Пряма мова: "Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення. 

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Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру".

Що передувало: 

  • Від вечора 1 квітня російські окупанти атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 41 дрон вдалося знищити. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
  • В ніч на 2 квітня ворог атакував Харків дронами "Герань 2". Наразі відомо про 8 травмованих, серед яких – 9-місячне немовля.

Нагадаємо:

  • У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.

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ЗеленськийСумська область
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