Росія скинула майже 50 авіабомб на Сумщину за добу – Зеленський
За останню добу російська армія скинула на Сумську область майже 50 керованих авіабомб, а також завдала ударів дронами по Харкову, Одещині та енергетичній інфраструктурі України.
Джерело: президент України Володимир Зеленський
Пряма мова: "Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб".
Деталі: Президент зазанчив, що ворог також атакував дронами Харків, Одещину та Сумщину. За словами Зеленського, удари РФ були спрямовані проти об'єктів енергетичної інфраструктури: у Сумській області FPV-дрон влучив у підстанцію, а в Нікополі на Дніпропетровщині артобстріл пошкодив лінію електропередач. Без електропостачання залишилися майже 4 тисячі абонентів.
Президент наголосив, що такі системні обстріли свідчать про зневагу Москви до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів.
Пряма мова: "Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення.
Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру".
Що передувало:
- Від вечора 1 квітня російські окупанти атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 41 дрон вдалося знищити. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
- В ніч на 2 квітня ворог атакував Харків дронами "Герань 2". Наразі відомо про 8 травмованих, серед яких – 9-місячне немовля.
Нагадаємо:
- У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
Читайте також: Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін