Російські війська просунулися на кількох напрямках на сході України – DeepState

19 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля Білогорівки, Розливу та Успенівки.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленням карти DeepState, ворог здійснив просування на трьох напрямках – поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, Розлив та Успенівка в Донецькій області.

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Передісторія:

19 квітня в DeepState повідомили, що російські окупаційні сили активно укріплюються в селі Калинове на Донеччині, просуваючи піхоту, облаштовуючи логістику та зв’язок, а також готуючись до наступальних дій у напрямку Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.