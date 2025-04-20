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Російські війська просунулися на кількох напрямках на сході України – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 06:55
Російські війська просунулися на кількох напрямках на сході України – DeepState
Мапа: DeepState

19 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля Білогорівки, Розливу та Успенівки.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленням карти DeepState, ворог здійснив просування на трьох напрямках – поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, Розлив та Успенівка в Донецькій області.

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Передісторія: 

19 квітня в DeepState повідомили, що російські окупаційні сили активно укріплюються в селі Калинове на Донеччині, просуваючи піхоту, облаштовуючи логістику та зв’язок, а також готуючись до наступальних дій у напрямку Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.

окупаціяДонецька областьЛуганська область
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