Російські війська просунулися на кількох напрямках на сході України – DeepState
Неділя, 20 квітня 2025, 06:55
19 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля Білогорівки, Розливу та Успенівки.
Джерело: DeepState
Деталі: Згідно з оновленням карти DeepState, ворог здійснив просування на трьох напрямках – поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, Розлив та Успенівка в Донецькій області.
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Передісторія:
19 квітня в DeepState повідомили, що російські окупаційні сили активно укріплюються в селі Калинове на Донеччині, просуваючи піхоту, облаштовуючи логістику та зв’язок, а також готуючись до наступальних дій у напрямку Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.