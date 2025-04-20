Российские войска продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины – DeepState
Воскресенье, 20 апреля 2025, 06:55
19 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле Белогоровки, Разлива и Успеновки.
Источник: DeepState
Детали: Согласно обновлению карты DeepState, враг совершил продвижение на трех направлениях - вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Разлив и Успеновка в Донецкой области.
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Предыстория:
- 19 апреля в DeepState сообщили, что российские оккупационные силы активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку.