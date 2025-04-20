Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 06:55
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины – DeepState
Карта: DeepState

19 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле Белогоровки, Разлива и Успеновки.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновлению карты DeepState, враг совершил продвижение на трех направлениях - вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Разлив и Успеновка в Донецкой области.

Реклама:

Предыстория:

  • 19 апреля в DeepState сообщили, что российские оккупационные силы активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку.

оккупацияДонецкая областьЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
видеоВ Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Все новости...
оккупация
DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку
Оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту
ЕСПЧ рассматривает дело о незаконном усыновлении россиянами украинских детей из Крыма
Последние новости
07:16
фото Повреждены многоэтажки, склады и авто, бушевали пожары – последствия российской атаки на Киевщине
06:57
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
06:06
Белый дом рассматривает возможность отмены санкций против "Северного потока-2" – Politico
05:22
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
04:32
Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
04:05
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
04:00
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, 63 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
03:35
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
03:18
Россия атаковала ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА
03:05
ОбновленоВ Киеве работала ПВО по вражеским целям
Все новости...
Реклама:
Реклама: