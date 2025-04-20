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ЄК про "великоднє перемир'я" Путіна: Хочемо бачити реальне припинення агресії

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 09:02
ЄК про великоднє перемир'я Путіна: Хочемо бачити реальне припинення агресії
Фото: Getty Images

У Європейській комісії обережно відреагували на оголошення очільником Кремля Владіміром Путіним "великоднього перемир’я".

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У Єврокомісії прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

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"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для тривалого припинення вогню", – акцентувала Гіппер.

Вона зауважила, що минуло більше місяця з того часу, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче... Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", – підсумувала речниця Єврокомісії.

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Президент Володимир Зеленський зранку 20 квітня опублікував доповідь Головкома Сирського щодо фронту станом на 06:00. Як свідчить доповідь, на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. 

Він зазначив, що в цілому станом на ранок Великодня можна стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. 

"Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", – додав український президент.

Вдень 19 квітня правитель РФ Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. 

Зеленський зауважив, що одразу ж після того в Україні почалася повітряна тривога

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна понад місяць тому за пропозицією Сполучених Штатів погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню перед тим, як Путін вийшов із заявою про "великоднє перемир’я".

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Росіявійна
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