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ЕК о "пасхальном перемирии" Путина: Хотим видеть реальное прекращение агрессии

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 09:02
ЕК о пасхальном перемирии Путина: Хотим видеть реальное прекращение агрессии
Фото: Getty Images

В Европейской комиссии осторожно отреагировали на объявление главой Кремля Владимиром Путиным "пасхального перемирия".

Источник: Reuters,  "Европейская правда"

Детали: В Еврокомиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

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"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", – акцентировала Гиппер.

Она отметила, что прошло больше месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – подытожила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Президент Владимир Зеленский утром 20 апреля опубликовал доклад Главкома Сирского по фронту по состоянию на 06:00. Как свидетельствует доклад, на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Он отметил, что в целом по состоянию на утро Пасхи можно утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

"Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", – добавил украинский президент.

Днем 19 апреля правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Зеленский отметил, что сразу же после этого в Украине началась воздушная тревога.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина более месяца назад по предложению Соединенных Штатов согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня перед тем, как Путин вышел с заявлением о "пасхальном перемирии".

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