МЗС вимагає вибачень та розслідування через "російський" Київ на Fox News

У Міністерстві закордонних справ відреагували на те, що американський інформаційний канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом.

Джерело: речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий у X, "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, Fox News транслював богослужіння з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у Києві – трансляцію спершу підписали як таку, що відбувалася в українському Києві, але потім зʼявився підпис "Київ, Росія", який перебував там впродовж тривалого часу.

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"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, то слід вибачитися та розслідувати, хто цю помилку зробив", – написав Тихий.

Нещодавно агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, що США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.