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МИД требует извинений и расследования из-за «русского» Киева на Fox News

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 13:53
МИД требует извинений и расследования из-за «русского» Киева на Fox News
тихий, фото с фб

В Министерстве иностранных дел отреагировали на то, что американский информационный канал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев российским городом.

Источник: представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в X, "Европейская правда"

Детали: Как известно, Fox News транслировал богослужение по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в Киеве – трансляцию сначала подписали как происходившую в украинском Киеве, но потом появилась подпись "Киев, Россия", которая находилась там в течение длительного времени.

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"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил", – написал Тихий.

Недавно агентству Bloomberg сообщили собеседники, что США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

пропагандаСМИ
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