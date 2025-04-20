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Глава МЗС Чехії про "перемирʼя" Путіна: Це як оголосити голодування і потай їсти цукерки

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 20 квітня 2025, 18:04
Глава МЗС Чехії про перемирʼя Путіна: Це як оголосити голодування і потай їсти цукерки
Ян Ліпавський, фото picture alliance via Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв заяви Росії про нібито "припинення вогню" в Україні з поїданням цукерок під час оголошеного голодування. 

Джерело: Ліпавський у недільному ефірі телеканалу CNN Prima NEWS, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", оголошеного правителем Кремля Володимиром Путіним.

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Пряма мова: "Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати потай їсти цукерки.

Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність".

Деталі: Також Ліпавський зауважив, що Росія відмовляється погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке вже погодилася Україна.

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"Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова", – сказав міністр, зауваживши, що в разі, якби Росія "не хотіла" війни, "вона б її не розпочала".

"Тому наразі єдиний шансп полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом", – вважає дипломат.

Що передувало: У суботу Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня, але майже одразу його порушив.

Раніше у Європейській комісії прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

У Британії закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".

ЧехіяПутінперемир’я
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