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Глава МИД Чехии о "перемирии" Путина: Это как объявить голодовку и втайне есть конфеты

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 18:04
Глава МИД Чехии о перемирии Путина: Это как объявить голодовку и втайне есть конфеты
Ян Липавский, фото picture alliance via Getty Images

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сравнил заявления России о якобы "прекращении огня" в Украине с поеданием конфет во время объявленного голодания.

Источник: Липавский в воскресном эфире телеканала CNN Prima NEWS, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр раскритиковал несоблюдение Россией "пасхального перемирия", объявленного правителем Кремля Владимиром Путиным.

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Прямая речь: "Это все равно, что объявить голодовку между завтраком и обедом и продолжать тайно есть конфеты.

Мы видим, что обстрелы продолжаются. Украина сообщает, что произошел ряд обстрелов, поэтому объявленное таким образом перемирие – это скорее медийный трюк, чем реальность".

Детали: Также Липавский отметил, что Россия отказывается соглашаться на 30-дневное перемирие, на которое уже согласилась Украина.

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"Путин никогда на это не соглашался и начал выдвигать другие условия. Мы должны смотреть на реальность, а не на слова", – сказал министр, отметив, что в случае, если бы Россия „не хотела" войны, „она бы ее не начала".

"Поэтому сейчас единственный шансп заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защитить себя, чтобы Россия не смогла достичь своих целей военным путем", – считает дипломат.

Что предшествовало: В субботу Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля, но почти сразу его нарушил.

Ранее в Европейской комиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

В Британии призвали Россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе".

ЧехияПутинперемирие
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