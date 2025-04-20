Українські воїни потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі – Зеленський

Станом на 16 годину неділі зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння, на Торецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку.

Джерело: президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Пряма мова: "На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами.

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Найбільше російської бойової активності в цей Великдень – на Покровському напрямку. Також виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині.

На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені".

Деталі: Зеленський наголосив, що українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально.

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"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", – підкреслив президент.

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