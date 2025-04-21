WSJ озвучило предложения Трампа, которые должен рассмотреть Киев по завершению войны

Издание The Wall Street Journal в материале отметило, что Соединенные Штаты ожидают ответа Киева, в частности относительно признания Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО. Кроме того, США рассматривают идею нейтральной территории вокруг ЗАЭС.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Дословно WSJ: "На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией в 2014 году и отказа Киева от вступления в НАТО".

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Детали: В публикации отмечают, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации президента США Дональда Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками на дневной встрече.

Дословно WSJ: "Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву".

Детали: Чтобы оказать давление на Украину и Россию, государственный секретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

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Дословно WSJ: "Дипломатическое давление США имеет целью подготовить почву для прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий и урегулирования конфликта (войны в Украине - ред.).

Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что Россия имеет законные претензии на любую часть ее территории".

Детали: В воскресенье чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не "принять или отвергнуть". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

Издание отмечает, что признание Соединенными Штатами захвата Россией Крымского полуострова в 2014 году перечеркнуло бы более чем десятилетнюю американскую политику президентских администраций - как демократов, так и республиканцев.

В 2018 году государственный секретарь Майк Помпео, работавший при первой администрации Трампа, осудил аннексию Крыма Россией как угрозу "основополагающему международному принципу, который разделяют демократические государства: ни одна страна не может менять границы другой страны силой".

Конгресс США принял закон, который выступает против признания США оккупации Крыма Россией.

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, предусматривает определение территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной территорией, которая может быть под американским контролем.

В марте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поднимал вопрос приобретения украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

WSJ предполагает, что, вероятно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после вторжения в 2022 году и удерживает до сих пор.

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