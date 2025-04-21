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Трамп про звільнення від тарифів: Приїжджайте до США і будуйте у США

Ольга Глущенко Понеділок, 21 квітня 2025, 06:58
Трамп про звільнення від тарифів: Приїжджайте до США і будуйте у США
Трамп, фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що до нього звернулося багато світових лідерів та керівників підприємств з проханням звільнити їх від тарифів, він відповів їм, що найлегший шлях до цього "приїхати в Америку і будувати в Америці".

Джерело: Трамп у Truth Social

Деталі: За словами президента США, з моменту оголошення "дня звільнення" (призупинення дії оголошених Трампом безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – ред.) багато світових лідерів та керівників підприємств звернулися до нього з проханням звільнити їх від тарифів.

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Пряма мова Трампа: "Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так! Вони повинні виправити збитки, завдані десятиліттями зловживань, але це буде нелегко.

Ми повинні відновити багатство нашої великої країни і створити справжню ВЗАЄМОДІЮ.

Але для тих, хто хоче найлегшого шляху: Приїжджайте до Америки і будуйте в Америці!"

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Що передувало: Раніше Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", а потім сказав, що це "зовсім не війна", посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів. Він додав, що ці країни "цілують мене в дупу".

Згодом Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме буде поширюватися це рішення. 

ТрампСШАтарифи
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