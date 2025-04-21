Трамп об освобождении от тарифов: Приезжайте в США и стройте в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что к нему обратилось много мировых лидеров и руководителей предприятий с просьбой освободить их от тарифов, он ответил им, что самый легкий путь к этому "приехать в Америку и строить в Америке".

Источник: Трамп в Truth Social

Детали: По словам президента США, с момента объявления "дня освобождения" (приостановление действия объявленных Трампом беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира - ред.) многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились к нему с просьбой освободить их от тарифов.

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Прямая речь Трампа: "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так! Они должны исправить ущерб, нанесенный десятилетиями злоупотреблений, но это будет нелегко.

Мы должны восстановить богатство нашей великой страны и создать настоящее ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

Но для тех, кто хочет самого легкого пути: Приезжайте в Америку и стройте в Америке!"

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Напомним: Ранее Трамп утверждал, что его глобальная тарифная политика является "войной с миром", а потом сказал, что это "вовсе не война", ссылаясь на страны, которые отправляют мировых лидеров в США для переговоров. Он добавил, что эти страны "целуют меня в задницу".

Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.