Росіяни атакували Харківщину і Дніпропетровщину: горіли квартири та підприємство

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак горіло харчове підприємство та пошкоджено інфраструктуру, у Харківській області ворожі дрони поцілили у багатоповерхівку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова Лисака: "Російська армія спрямувала на область безпілотники… У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві. FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура".

Реклама:

Деталі: Також, за словами голови ОВА, внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда, пошкоджено дачний будинок.

Наслідки російської атаки у Підгородненській громаді Фото з Telegram Сергія Лисака

По Новопавлівській громаді росіяни вдарили КАБами (наслідки з'ясовуються), а місто Марганець Нікопольського району обстріляли з важкої артилерії.

РЕКЛАМА:

За попередніми даними, люди не постраждали.



У ДСНС повідомили, що 20 квітня окупанти атакували безпілотниками багатоповерхівку у селищі Ківшарівка Куп’янської громади.

Наслідки дронової атаки в Ківшарівці Фото ДСНС

"Горіли 36 квартир на площі 1600 м.кв. Жертв та постраждалих немає – будівля була нежилою", – зазначили в ДСНС.

Наслідки дронової атаки в Ківшарівці Фото ДСНС

Передісторія: