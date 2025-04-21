Росіяни атакували Харківщину і Дніпропетровщину: горіли квартири та підприємство
У Дніпропетровській області внаслідок російських атак горіло харчове підприємство та пошкоджено інфраструктуру, у Харківській області ворожі дрони поцілили у багатоповерхівку.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram
Пряма мова Лисака: "Російська армія спрямувала на область безпілотники… У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві. FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура".
Деталі: Також, за словами голови ОВА, внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда, пошкоджено дачний будинок.
По Новопавлівській громаді росіяни вдарили КАБами (наслідки з'ясовуються), а місто Марганець Нікопольського району обстріляли з важкої артилерії.
За попередніми даними, люди не постраждали.
У ДСНС повідомили, що 20 квітня окупанти атакували безпілотниками багатоповерхівку у селищі Ківшарівка Куп’янської громади.
"Горіли 36 квартир на площі 1600 м.кв. Жертв та постраждалих немає – будівля була нежилою", – зазначили в ДСНС.
Передісторія:
- 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.