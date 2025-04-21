Россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области: горели квартиры и предприятие

В Днепропетровской области в результате российских атак горело пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области вражеские дроны попали в многоэтажку.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Лысака: "Российская армия направила на область беспилотники... В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии. FPV-дроном агрессор ударил по Межевской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, в результате атаки в Подгородненской общине Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка, поврежден дачный дом.

Последствия российской атаки в Подгородненской общине Фото из Telegram Сергея Лысака

По Новопавловской общине россияне ударили КАБами (последствия выясняются), а город Марганец Никопольского района обстреляли из тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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В ГСЧС сообщили, что 20 апреля оккупанты атаковали беспилотниками многоэтажку в поселке Ковшаровка Купянской общины.

Последствия дроновой атаки в Ковшаровке ФОТО ГСЧС

"Горели 36 квартир на площади 1600 м.кв. Жертв и пострадавших нет – здание было нежилым", – отметили в ГСЧС.

Последствия дроновой атаки в Ковшаровке ФОТО ГСЧС

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