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Россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области: горели квартиры и предприятие

Ирина БалачукПонедельник, 21 апреля 2025, 07:48
Россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области: горели квартиры и предприятие
Последствия дроновой атаки в Ковшаровке. ФОТО ГСЧС

В Днепропетровской области в результате российских атак горело пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области вражеские дроны попали в многоэтажку.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram 

Прямая речь Лысака: "Российская армия направила на область беспилотники... В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии. FPV-дроном агрессор ударил по Межевской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, в результате атаки в Подгородненской общине Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка, поврежден дачный дом. 

 
Последствия российской атаки в Подгородненской общине
Фото из Telegram Сергея Лысака

По Новопавловской общине россияне ударили КАБами (последствия выясняются), а город Марганец Никопольского района обстреляли из тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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В ГСЧС сообщили, что 20 апреля оккупанты атаковали беспилотниками многоэтажку в поселке Ковшаровка Купянской общины. 

 
Последствия дроновой атаки в Ковшаровке
ФОТО ГСЧС

"Горели 36 квартир на площади 1600 м.кв. Жертв и пострадавших нет – здание было нежилым", – отметили в ГСЧС. 

 
Последствия дроновой атаки в Ковшаровке
ФОТО ГСЧС

Предыстория:

  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Днепропетровская областьХарьковская областьбеспилотникипожар
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