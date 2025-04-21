Россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области: горели квартиры и предприятие
В Днепропетровской области в результате российских атак горело пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области вражеские дроны попали в многоэтажку.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram
Прямая речь Лысака: "Российская армия направила на область беспилотники... В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии. FPV-дроном агрессор ударил по Межевской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура".
Детали: Также, по словам главы ОВА, в результате атаки в Подгородненской общине Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка, поврежден дачный дом.
По Новопавловской общине россияне ударили КАБами (последствия выясняются), а город Марганец Никопольского района обстреляли из тяжелой артиллерии.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В ГСЧС сообщили, что 20 апреля оккупанты атаковали беспилотниками многоэтажку в поселке Ковшаровка Купянской общины.
"Горели 36 квартир на площади 1600 м.кв. Жертв и пострадавших нет – здание было нежилым", – отметили в ГСЧС.
Предыстория:
- 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.