Росіяни атакували Миколаїв ракетами, а Херсон – з артилерії: один поранений
Понеділок, 21 квітня 2025, 08:58
Російські окупанти вранці 21 квітня атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії; одна людина дістала поранення.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Херсонська ОВА в Telegram
Пряма мова Кіма: "Близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає".
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Деталі: У Херсонській ОВА повідомили, що вранці загарбники били по обласному центру з артилерії, внаслідок чого одна людина діастола поранення.
"Близько 07:20 російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив чоловік 1952 року народження. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки", – розповіли в ОВА.
Чоловіка доставили до лікарні.
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Передісторія:
- 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.