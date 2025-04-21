Росіяни атакували Миколаїв ракетами, а Херсон – з артилерії: один поранений

Російські окупанти вранці 21 квітня атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії; одна людина дістала поранення.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Херсонська ОВА в Telegram

Пряма мова Кіма: "Близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає".

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Деталі: У Херсонській ОВА повідомили, що вранці загарбники били по обласному центру з артилерії, внаслідок чого одна людина діастола поранення.

"Близько 07:20 російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив чоловік 1952 року народження. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки", – розповіли в ОВА.

Чоловіка доставили до лікарні.

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