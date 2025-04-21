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Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый

Ирина БалачукПонедельник, 21 апреля 2025, 08:58
Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты утром 21 апреля атаковали город Николаев ракетами, а по Херсону били из артиллерии; один человек получил ранения.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь Кима: "Около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет".

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Детали: В Херсонской ОВА сообщили, что утром захватчики били по областному центру из артиллерии, в результате чего один человек получил ранения.

"Около 07:20 российские войска атаковали из артиллерии Днепровский район Херсона. Под удар попал мужчина 1952 года рождения. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки", – рассказали в ОВА.

Мужчину доставили в больницу.

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Предыстория:

  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Николаевракетный ударХерсон
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