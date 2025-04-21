Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: стало небезпечніше – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 21 квітня 2025, 10:57
Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: стало небезпечніше – ОВА
Наслідки російських ударів на Херсонщині. ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА ПРОКУДІНА

Російські війська посилили обстріли Херсонської області та змінили тактику своїх ударів, що робить загрозу для мешканців ще більшою.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини. Більше того, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією". 

Реклама:
 
Наслідки російських ударів на Херсонщині 
Фото з Telegram ОЛександра прокудіна 

Деталі: Прокудін підкреслив, що це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Через це важливо не виходити відразу з укриття, а навпаки потрібно перебувати там якнайдовше після атаки. 

 
Наслідки російських ударів на Херсонщині 
Фото з Telegram ОЛександра прокудіна 

Голова ОВА також закликав людей не знімати наслідки обстрілів і не публікувати інформацію про місця влучань у соцмережах.

"Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі. Бережіть себе і не допомагайте ворогу", – підсумував Прокудін.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
мапаПогода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
Усі новини...
Херсонська область
Росіяни з дрона скинули вибухівку на 2-х жителів Білозерки: загинула жінка
РФ комбіновано атакувала Херсонщину – є вбитий та поранені
Очільник Херсонщини: Після початку "перемир'я" РФ продовжує атаки на цивільних
Останні новини
15:51
Світовий банк погіршив оцінку зростання ВВП України на 2026 рік
15:47
Реформа МСЕК: на які строки встановлюють інвалідність за новою системою та від чого вони залежать
15:20
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
15:17
У Лондоні стартували переговори щодо мирного плану для України за участі п’яти країн
15:15
Перстень померлого Папи Франциска знищать на очах у кардиналів: це передбачає багаторічна традиція
15:14
фото, оновленоУ Києві та низці областей вдруге за годину оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики
15:12
Стефанчук: Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку
15:12
Свириденко про зустріч в Лондоні: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції
14:53
У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 22 квітня
14:52
ЄС оштрафував Apple та Meta на €700 млн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: