Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: стало небезпечніше – ОВА

Російські війська посилили обстріли Херсонської області та змінили тактику своїх ударів, що робить загрозу для мешканців ще більшою.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини. Більше того, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією".

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Наслідки російських ударів на Херсонщині Фото з Telegram ОЛександра прокудіна

Деталі: Прокудін підкреслив, що це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Через це важливо не виходити відразу з укриття, а навпаки потрібно перебувати там якнайдовше після атаки.

Наслідки російських ударів на Херсонщині Фото з Telegram ОЛександра прокудіна

Голова ОВА також закликав людей не знімати наслідки обстрілів і не публікувати інформацію про місця влучань у соцмережах.

"Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі. Бережіть себе і не допомагайте ворогу", – підсумував Прокудін.

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