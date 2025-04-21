Россияне изменили тактику ударов по Херсонской области: стало опаснее – ОВА

Российские войска усилили обстрелы Херсонской области и изменили тактику своих ударов, что делает угрозу для жителей еще большей.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонщины. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией".

Реклама:

Последствия российских ударов на Херсонщине ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Детали: Прокудин подчеркнул, что это означает, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Поэтому важно не выходить сразу из укрытия, а наоборот нужно находиться там как можно дольше после атаки.

Последствия российских ударов на Херсонщине ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА ПРОКУДИНА

Глава ОВА также призвал людей не снимать последствия обстрелов и не публиковать информацию о местах попаданий в соцсетях.

"Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары. Берегите себя и не помогайте врагу", – подытожил Прокудин.

РЕКЛАМА:

Предыстория: