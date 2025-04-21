Росіяни планують провести у Вашингтоні ходу "безсмертного полку" з радянською символікою
Ініціативна група росіян у Вашингтоні планує 3 травня провести ходу "Безсмертного полку" з радянською символікою, приурочену до 80-ї річниці завершення так званої "Великої Вітчизняної війни".
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на буклет організаторів.
Деталі: Згідно з оголошенням, початок заходу заплановано на 15:30 за місцевим часом у Лафаєт-сквері — сквері поруч із Білим домом. Звідти учасники мають пройти ходою по Пенсильванія-авеню до Меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.
У буклеті, прикрашеному радянською символікою та георгіївською стрічкою, зазначено, що учасники "пройдуть з оркестром, піснями й портретами своїх героїв".
Біля меморіалу також заплановано "невеликий концерт".
Зазначається, що подібні акції у США потребують попереднього дозволу міської влади. За інформацією джерел Укрінформу, обізнаних із підготовкою заходу, організатори вже отримали відповідний дозвіл.
Водночас у пресслужбі управління поліції Вашингтона наразі не надали коментаря на запит журналістів.
Нагадаємо:
- У 2024 році росіяни вирішили скасувати ходу "Безсмертний полк", яку вони традиційно влаштовують на 9 травня.