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Россияне планируют провести в Вашингтоне шествие "бессмертного полка" с советской символикой

Анастасия ПроцПонедельник, 21 апреля 2025, 11:52
Россияне планируют провести в Вашингтоне шествие бессмертного полка с советской символикой
Шествие в Берлине 2023 года. фото: Getty Images

Инициативная группа россиян в Вашингтоне планирует 3 мая провести шествие "Бессмертного полка" с советской символикой, приуроченное к 80-й годовщине завершения так называемой "Великой Отечественной войны".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на буклет организаторов.

Детали: Согласно объявлению, начало мероприятия запланировано на 15:30 по местному времени в Лафает-сквере - сквере рядом с Белым домом. Оттуда участники должны пройти шествием по Пенсильвания-авеню к Мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

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В буклете, украшенном советской символикой и георгиевской лентой, указано, что участники "пройдут с оркестром, песнями и портретами своих героев".

 
фото:  УкрІнформ

Возле мемориала также запланирован "небольшой концерт".

Отмечается, что подобные акции в США требуют предварительного разрешения городских властей. По информации источников Укринформа, знакомых с подготовкой мероприятия, организаторы уже получили соответствующее разрешение.

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В то же время в пресс-службе управления полиции Вашингтона пока не предоставили комментария на запрос журналистов.

Напомним:

  • В 2024 году россияне решили отменить шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.

СШАРосcия
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