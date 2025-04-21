Россияне планируют провести в Вашингтоне шествие "бессмертного полка" с советской символикой
Инициативная группа россиян в Вашингтоне планирует 3 мая провести шествие "Бессмертного полка" с советской символикой, приуроченное к 80-й годовщине завершения так называемой "Великой Отечественной войны".
Источник: "Укринформ" со ссылкой на буклет организаторов.
Детали: Согласно объявлению, начало мероприятия запланировано на 15:30 по местному времени в Лафает-сквере - сквере рядом с Белым домом. Оттуда участники должны пройти шествием по Пенсильвания-авеню к Мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.
В буклете, украшенном советской символикой и георгиевской лентой, указано, что участники "пройдут с оркестром, песнями и портретами своих героев".
Возле мемориала также запланирован "небольшой концерт".
Отмечается, что подобные акции в США требуют предварительного разрешения городских властей. По информации источников Укринформа, знакомых с подготовкой мероприятия, организаторы уже получили соответствующее разрешение.
В то же время в пресс-службе управления полиции Вашингтона пока не предоставили комментария на запрос журналистов.
Напомним:
- В 2024 году россияне решили отменить шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.