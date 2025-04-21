Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер народний депутат Мороз

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 квітня 2025, 14:51
Помер народний депутат Мороз
Володимир Мороз, фото: ВРУ

У Верховній Раді повідомили про передчасну смерть народного депутата України IX скликання Володимира Мороза з депутатської групи "Відновлення України", до якої перейшла частина народних обранців з забороненої ОПЗЖ.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Рух Чесно"

Дослівно: "Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що Володимир Мороз, 1967 року народження, був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття його родині та близьким.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • Володимир Мороз балотувався у народні депутати від виборчого округу №59 у Донецькій області від нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя".
  • 24 березня 2022 року на засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя". зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
  • Мороз був одним з авторів законопроєкту (№ 7476-3) щодо позбавлення депутатів від заборонених партій мандатів. У законопроєкті депутати від колишньої "ОПЗЖ" пропонують залишити своїм нещодавнім соратникам право працювати в радах далі.

Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Трамп розкритикував позицію Зеленського щодо Криму: "Україна втратила його багато років тому"
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
У Лондоні стартували переговори щодо мирного плану для України за участі п’яти країн
мапаПогода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози
Усі новини...
Верховна Рада
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня
Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану. Стефанчук відреагував
Останні новини
21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
20:58
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
20:50
Boeing розглядає продаж літаків для Китаю іншим покупцям
20:30
Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією
20:29
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро у четвер 24 квітня
20:29
Фільми з використанням ШІ зможуть змагатись за Оскар
20:29
Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54
20:25
На АЗС призупиняється зниження цін на пальне: що впливає
20:20
США розглядають можливість удвічі знизити мита для Китаю – ЗМІ
20:13
Російський завод з виробництва "Шахедів" атакували новітні українські дрони - джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: