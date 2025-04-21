Помер народний депутат Мороз

У Верховній Раді повідомили про передчасну смерть народного депутата України IX скликання Володимира Мороза з депутатської групи "Відновлення України", до якої перейшла частина народних обранців з забороненої ОПЗЖ.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Рух Чесно"

Дослівно: "Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза".

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Деталі: Повідомляється, що Володимир Мороз, 1967 року народження, був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття його родині та близьким.

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