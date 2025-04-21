Помер народний депутат Мороз
У Верховній Раді повідомили про передчасну смерть народного депутата України IX скликання Володимира Мороза з депутатської групи "Відновлення України", до якої перейшла частина народних обранців з забороненої ОПЗЖ.
Джерело: пресслужба Верховної Ради, "Рух Чесно"
Дослівно: "Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза".
Деталі: Повідомляється, що Володимир Мороз, 1967 року народження, був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
У Верховній Раді висловили щирі співчуття його родині та близьким.
Що було раніше:
- Володимир Мороз балотувався у народні депутати від виборчого округу №59 у Донецькій області від нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя".
- 24 березня 2022 року на засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя". зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
- Мороз був одним з авторів законопроєкту (№ 7476-3) щодо позбавлення депутатів від заборонених партій мандатів. У законопроєкті депутати від колишньої "ОПЗЖ" пропонують залишити своїм нещодавнім соратникам право працювати в радах далі.