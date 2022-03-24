5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції
Четвер, 24 березня 2022, 16:10
На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Джерело: telegram-канал народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка
Деталі: За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.
Передісторія:
- На другу добу повномасштабної війни Росії проти України, 26 лютого співголова фракції "ОПЗЖ" у ВРУ Юрій Бойко заявив, що вижене Іллю Киву з фракції.
- 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони призупиняє діяльність низки проросійських партій на час дії воєнного стану, насамперед парламентської "ОПЗЖ". У самій партії назвали це "розправою влади над головним конкурентом" та натякнули, що можуть оновитися.
- 15 березня УП стало відомо про бажання 4 депутатів залишити фракцію, зокрема забудовника Вадима Столара.
- У самій Верховній Раді наразі ведуть консультації з Мін’юстом щодо дій проти депутатів "ОПЗЖ", бо в українському законодавстві не передбачено єдиний механізм призупинення діяльності партії, яка представлена в парламенті.