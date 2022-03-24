5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: telegram-канал народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка

Деталі: За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

Реклама:

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.

Передісторія:

На другу добу повномасштабної війни Росії проти України, 26 лютого співголова фракції "ОПЗЖ" у ВРУ Юрій Бойко заявив, що вижене Іллю Киву з фракції.

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони призупиняє діяльність низки проросійських партій на час дії воєнного стану, насамперед парламентської "ОПЗЖ". У самій партії назвали це "розправою влади над головним конкурентом" та натякнули, що можуть оновитися.

15 березня УП стало відомо про бажання 4 депутатів залишити фракцію, зокрема забудовника Вадима Столара.

У самій Верховній Раді наразі ведуть консультації з Мін’юстом щодо дій проти депутатів "ОПЗЖ", бо в українському законодавстві не передбачено єдиний механізм призупинення діяльності партії, яка представлена в парламенті.