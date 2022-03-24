5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: telegram-канал народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка

Деталі: За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.

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