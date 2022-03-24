5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції
Четвер, 24 березня 2022, 15:10
На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Джерело: telegram-канал народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка
Деталі: За словами Железняка, зі складу "ОПЗЖ" попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.
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Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.
Передісторія:
- На другу добу повномасштабної війни Росії проти України, 26 лютого співголова фракції "ОПЗЖ" у ВРУ Юрій Бойко заявив, що вижене Іллю Киву з фракції.
- 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони призупиняє діяльність низки проросійських партій на час дії воєнного стану, насамперед парламентської "ОПЗЖ". У самій партії назвали це "розправою влади над головним конкурентом" та натякнули, що можуть оновитися.
- 15 березня УП стало відомо про бажання 4 депутатів залишити фракцію, зокрема забудовника Вадима Столара.
- У самій Верховній Раді наразі ведуть консультації з Мін’юстом щодо дій проти депутатів "ОПЗЖ", бо в українському законодавстві не передбачено єдиний механізм призупинення діяльності партії, яка представлена в парламенті.
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