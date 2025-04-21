Умер народный депутат Мороз

В Верховной Раде сообщили о преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза из депутатской группы "Восстановление Украины", в которую перешла часть народных избранников из запрещенной ОПЗЖ.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, "Рух Чесно"

Дословно: "Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза

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Детали: Сообщается, что Владимир Мороз, 1967 года рождения, был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования его семье и близким.

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