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Умер народный депутат Мороз

Станислав ПогориловПонедельник, 21 апреля 2025, 14:51
Умер народный депутат Мороз
Владимир Мороз, фото: ВРУ

В Верховной Раде сообщили о преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза из депутатской группы "Восстановление Украины", в которую перешла часть народных избранников из запрещенной ОПЗЖ.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, "Рух Чесно"

Дословно: "Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза

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Детали: Сообщается, что Владимир Мороз, 1967 года рождения, был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования его семье и близким.

Предыстория:

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  • Владимир Мороз баллотировался в народные депутаты от избирательного округа №59 в Донецкой области от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  • 24 марта 2022 года на заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". из состава "ОПЗЖ" попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
  • Мороз был одним из авторов законопроекта (№ 7476-3) о лишении депутатов от запрещенных партий мандатов. В законопроекте депутаты от бывшей "ОПЗЖ" предлагают оставить своим недавним соратникам право работать в советах дальше.

Верховная Рада
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