Умер народный депутат Мороз
В Верховной Раде сообщили о преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза из депутатской группы "Восстановление Украины", в которую перешла часть народных избранников из запрещенной ОПЗЖ.
Источник: пресс-служба Верховной Рады, "Рух Чесно"
Дословно: "Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза
Детали: Сообщается, что Владимир Мороз, 1967 года рождения, был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
В Верховной Раде выразили искренние соболезнования его семье и близким.
Предыстория:
- Владимир Мороз баллотировался в народные депутаты от избирательного округа №59 в Донецкой области от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
- 24 марта 2022 года на заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". из состава "ОПЗЖ" попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
- Мороз был одним из авторов законопроекта (№ 7476-3) о лишении депутатов от запрещенных партий мандатов. В законопроекте депутаты от бывшей "ОПЗЖ" предлагают оставить своим недавним соратникам право работать в советах дальше.