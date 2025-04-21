Путін заявив, що Москва "проаналізує великоднє перемир'я"

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Москві необхідно проаналізувати досвід оголошення "великоднього перемир'я".

Джерело: Путін, якого 21 квітня цитують російські ЗМІ

Пряма мова: "Ми повинні подумати, уважно подивитися на результати досвіду оголошення великоднього перемир'я".

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Деталі: Очільник держави-агресора заявив, що "Росія завжди добре ставиться до перемир'їв, тому й виступила з ініціативою на Великдень".

Також Путін сказав, що російська сторона "спостерігала зниження бойової активності Києва, однак однаково було зафіксовано понад 5 тисяч атак" (саме російська сторона не дотримувалася умов припинення вогню і тільки за добу 20 квітня, за даними Генштабу ЗСУ, порушила "перемир'я" майже 3 тисячі разів -ред.).

Крім цього, лідер Кремля заявив про необхідність "розібратися" з озвученою Україною пропозицією не бити по цивільних об'єктах.