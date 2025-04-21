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Зеленський після "перемир'я": Українські дії будуть дзеркальними на дії росіян

Ольга Глущенко Понеділок, 21 квітня 2025, 01:10
Зеленський після перемир'я: Українські дії будуть дзеркальними на дії росіян
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів. Він зазначив, що українські дії будуть "дзеркальною" відповіддю на дії росіян.

Пряма мова Зеленського: "Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935".

Деталі: Зеленський зазначив, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку.

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Президент додав, що "на Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші".

За словами Зеленського, загалом на лініях фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Пряма мова Зеленського: "Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

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Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова".

Що передувало: Увечері 19 квітня Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.

Зеленський пропонує Росії продовжити заборону на далекобійні удари на 30 днів, оскільки за час так званого "великоднього перемир'я" не було зафіксовано повітряних тривог попри численні порушення з боку РФ на фронті.

Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.
  • У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.

ЗеленськийСирськийросійсько-українська війнаперемир’я
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