Зеленський після "перемир'я": Українські дії будуть дзеркальними на дії росіян

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів. Він зазначив, що українські дії будуть "дзеркальною" відповіддю на дії росіян.

Пряма мова Зеленського: "Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935".

Деталі: Зеленський зазначив, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку.

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Президент додав, що "на Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші".

За словами Зеленського, загалом на лініях фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Пряма мова Зеленського: "Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

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Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова".

Що передувало: Увечері 19 квітня Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.

Зеленський пропонує Росії продовжити заборону на далекобійні удари на 30 днів, оскільки за час так званого "великоднього перемир'я" не було зафіксовано повітряних тривог попри численні порушення з боку РФ на фронті.

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