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Путин заявил, что Москва "проанализирует пасхальное перемирие"

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 17:40
Путин заявил, что Москва проанализирует пасхальное перемирие
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Москве необходимо проанализировать опыт объявления "пасхального перемирия".

Источник: Путин, которого 21 апреля цитируют российские СМИ

Прямая речь: "Мы должны подумать, внимательно посмотреть на результаты опыта объявления пасхального перемирия".

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Детали: Глава государства-агрессора заявил, что "Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с инициативой на Пасху".

Также Путин сказал, что российская сторона "наблюдала снижение боевой активности Киева, однако все равно было зафиксировано свыше 5 тысяч атак" (именно российская сторона не придерживалась условий прекращения огня и только за сутки 20 апреля, по данным Генштаба ВСУ, нарушила "перемирие" почти 3 тысячи раз -ред.).

Помимо этого, лидер Кремля заявил о необходимости "разобраться" с озвученным Украиной предложением не бить по гражданским объектам.

Путинвойна
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