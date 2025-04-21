Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 21 квітня 2025, 17:53
У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня
фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував можливість участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у заходах 9 травня у Москві.

Джерело: заява Пєскова, яку наводить російська агентство ТАСС і "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запитання агентства Пєсков сказав, що "про приїзд Трампа на парад Перемоги 9 травня не йдеться".

Реклама:

Нагадаємо, Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Між тим президент Сербії Александар Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо

РЕКЛАМА:

РосіяПутінТрампсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Зеленському дуже не сподобалась ідея виходу США з мирних переговорів
Зеленський відреагував на публікацію WSJ про пропозицію від США визнати Крим російським
WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським
фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, поранені 33 людини, серед них діти
Усі новини...
Росія
"Якби не Зеленський": віртуальна "якбитологія" і політична реальність
У Кремлі задоволені заявами зі Штатів про Україну і НАТО
Росія "зомбує" і мілітаризує молодь через систему освіти – розвідка Британії
Останні новини
03:21
У Кашмірі бойовики відкрили вогонь по туристах: щонайменше 20 загиблих – ЗМІ
02:11
Головна дипломатка ЄС застерігає США від визнання Криму частиною Росії
01:31
Харків знову під атакою ворожих дронів: зафіксовано три влучання в одному районі – Терехов
01:01
ОновленоУ небі над Київщиною літали російські дрони: працювала ППО – ОВА
00:49
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
00:37
Полтаву атакували російські безпілотники: є влучання по цивільних об’єктах – ОВА
00:23
Окупанти просунулися на фронті біля Сухої Балки та Ясенового – DeepState
23:55
ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи
23:30
Як Росія руйнує Суми. Репортаж
23:12
Суд наказав адміністрації Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: