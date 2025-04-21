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У Путина ответили, посетит ли Трамп парад в Москве 9 мая

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 21 апреля 2025, 17:53
У Путина ответили, посетит ли Трамп парад в Москве 9 мая
фото: Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в мероприятиях 9 мая в Москве.

Источник: заявление Пескова, которое приводит российское агентство ТАСС и "Европейская правда"

Детали: В ответ на вопрос агентства Песков сказал, что "о приезде Трампа на парад Победы 9 мая речь не идет".

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Напомним, Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Между тем президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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