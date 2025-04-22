Нацгвардійці взяли в полон групу російських піхотинців

На Куп’янському напрямку бійці 2-го батальйону 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" взяли в полон ворожу піхотну групу, яка намагалась закріпитися зоні відповідальності українського підрозділу.

Джерело: командувач НГУ Олександр Півненко

Пряма мова: "На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу".

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Деталі: Командувач Нацгвардії повідомив, що ворожу групу заздалегідь помітили за допомогою безпілотників.

Окупанти вирішили не ризикувати життям і добровільно здалися в полон.

Нагадаємо: 21 квітня стало відомо, що українські десантники із суміжними підрозділами взяли в полон 9 російських військових на Курщині.