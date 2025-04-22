Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардійці взяли в полон групу російських піхотинців

Степан ГафткоВівторок, 22 квітня 2025, 03:40
Нацгвардійці взяли в полон групу російських піхотинців
скриншот

На Куп’янському напрямку бійці 2-го батальйону 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" взяли в полон ворожу піхотну групу, яка намагалась закріпитися зоні відповідальності українського підрозділу.

Джерело: командувач НГУ Олександр Півненко

Пряма мова: "На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися  в зоні відповідальності підрозділу". 

Реклама:

Деталі: Командувач Нацгвардії повідомив, що ворожу групу заздалегідь помітили за допомогою безпілотників.

Окупанти вирішили не ризикувати життям і добровільно здалися в полон.

Нагадаємо: 21 квітня стало відомо, що українські десантники із суміжними підрозділами взяли в полон 9 російських військових на Курщині. 

Нацгвардіяросійсько-українська війнаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у 1945 році
Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР: Росія продовжує вбивати
Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей
У команді Трампа виникли розбіжності щодо зняття санкцій з Росії
Трамп: Ми маємо угоду з Росією, тепер потрібна згода Зеленського
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Усі новини...
Нацгвардія
Побили нацгвардійця у відпустці: підліткам, які влаштували бійку в Гідропарку, оголосили про підозру
Бригаду "Азов" очолив новий командир – 31-річний підполковник
Воїни НГУ вели бій понад 7 годин: подробиці одного із найбільших штурмів росіян на мотоциклах
Останні новини
12:14
Велика Британія заборонила експорт геймпадів до Росії
12:07
Кабмін встановив стелю фінансування для АОЗ та ДОТ у 700 мільйонів – Жумаділов
11:55
фото Окупанти гатили по Донеччині – убили 2 дорослих і 13-річну дівчинку
11:51
Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі
11:46
На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у 1945 році
11:28
Шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали через літак РФ
11:16
Забудьте про 220 вольтів: регулятор змінив норми електричної напруги
11:14
У ДСНС уточнили дані про загиблих у Києві: 8 тіл ідентифіковано і є неопізнані рештки  
10:56
На Київщині бабуся до смерті забила стільцем новонародженого онука: її судитимуть
10:45
Латвія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін: президент схвалив закон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: