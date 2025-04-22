Нацгвардейцы взяли в плен группу российских пехотинцев

На Купянском направлении бойцы 2-го батальона 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую пехотную группу, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности украинского подразделения.

Источник: командующий НГУ Александр Пивненко

Прямая речь: "На Купянском направлении бойцами 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" была взята в плен вражеская группа пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения".

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Детали:

Командующий Нацгвардии сообщил, что вражескую группу заранее обнаружили с помощью беспилотников.

Оккупанты решили не рисковать жизнью и добровольно сдались в плен.

Напомним: 21 апреля стало известно, что украинские десантники совместно с соседними подразделениями взяли в плен 9 российских военных в Курской области.