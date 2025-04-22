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Росіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 квітня 2025, 09:31
Росіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
фото: Харківська облпрокуратура

22 квітня російські загарбники завдали удару КАБом по селу Гороховатка Харківської області, у результаті чого загорілися будинки і були поранені чоловік та жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 22 квітня орієнтовно о 4:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Гороховатка Борівської ТГ Ізюмського району. КАБ поцілив по території приватного житлового сектору — загорілися чотири будинки".

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Деталі: Повідомляється, що загалом внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 домоволодінь, а також магазини та відділення пошти.

 

У результаті удару окупантів 55-річний чоловік і 47-річна жінка дістали поранення.

 

Напередодні війська РФ також атакували це село КАБом. За даними ОВА, внаслідок влучання КАБ в город, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 квадратних метрів. Було пошкоджено скління вікон та покрівлі 4 приватних будинків, 1 кіоск та пункт видачі поштових замовлень.

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21 квітня о 20.45 внаслідок скиду з дрону у місті Куп’янськ було пошкоджено газову трубу. Постраждала 58-річна жінка, отримавши струс головного мозку.

Крім того, увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Він їхав на скутері і загинув на місці.

російсько-українська війнаХарківська область
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